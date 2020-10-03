"Днепр-1" 3-го октября в рамках 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) примет одного из лидеров чемпионата – полтавскую "Ворсклу". Посмотреть матч можно онлайн, не покидая Спорт 24.

Поединок "Днепр-1" – "Ворскла" начнется в 14:00. В прямом эфире игру покажет телеканал УНИАН. Об этом сообщает 24 канал.

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Также игру в прямом эфире покажет ютуб-канал FootballHub. Начало трансляции начнется незадолго до стартового свистка.

Днепр-1 – Ворскла онлайн трансляция

Перед матчем

За четыре тура "Ворскла" набрала 10 очков и занимает вторую строчку, проигрывая "Динамо" по дополнительным показателям.

"Днепр-1" за 4 тура набрал всего одно очко. После третьего тура клуб уволил главного тренера Дмитрия Михайленко. Его на тренерском мостике сменил Игорь Йовичевич.

В дебютном матче Йовичевич разгромно проиграл "Александрии".