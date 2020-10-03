"Дніпро-1" 3-го жовтня у рамках 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) прийме одного з лідерів чемпіонату – полтавську "Ворсклу". Переглянути матч можна онлайн, не покидаючи Спорт 24.

Поєдинок "Дніпро-1" – "Ворскла" розпочнеться о 14:00. У прямому ефірі гру покаже телеканал УНІАН. Про це повідомляє 24 канал.

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Також гру в прямому ефірі покаже ютуб-канал FootballHub. Початок трансляції розпочнеться незадовго до стартового свистка.

Дніпро-1 – Ворскла онлайн-трансляція

Перед матчем

За чотири тури "Ворскла" набрала 10 очок та посідає другу сходинку, програючи "Динамо" за додатковими показниками.

"Дніпро-1" за 4 тури набрав усього одне очко. Після третього туру клуб звільнив головного тренера Дмитра Михайленка. Його на тренерському містку змінив Ігор Йовічевіч.

У дебютному матчі Йовічевіч розгромно програв "Олександрії".