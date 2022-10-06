Дніпро-1 провів вже третій поєдинок в цьому сезоні Ліги Конференцій. Команда Олександра Кучера набрали три бали у перших матчів, пише 24 канал.

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Після поразки від АЗ (0:1) дніпряни обіграли на виїзді Аполлон (1:3). Третім суперником українців став ліхтенштейнський Вадуц, який мав лише один бал.

Дніпро-1 вдало почав матч, забивши вже на 5 хвилині. Артем Довбик вдало замкнув простріл Бусанелло з флангу і оформив вже третій гол в Лізі Конференцій.

Відео голу Довбика:

Втім це розслабило номінальних господарів. До перерву Вадуц зрівняв рахунок, Фер вдало підключився до атаки в зряче зльоту пробив після подачі з флангу.

Як забивав Фер:

А на початку другого тайму гості з Ліхтенштейну вийшли вперед. Після подачі з кутового ніхто із захисників дніпрян не накрив Гассера, який головою пробив Валефа.

Гол Гассера:

Команда Кучера почала тиснути і все ж зрівняла рахунок на 78 хвилині. Довбик скинув м'яч на набігаючого Піхальонка, той протащив його вздовж лінії карного майданчика і рикошетом від суперника направив у ворота.

Відео голу Піхальонка:

Українці були близькі до перемоги, однак в компенсований час Довбик і Сарапій не реалізували убойні моменти перед воротами Вадуца.

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Таким чином Дніпро-1 має 4 бали після трьох стартових турів і йде на другій позиції в квартеті. Вже за тиждень підопічні Кучера зіграють в гостях проти Вадуца матч 4 туру.