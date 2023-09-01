Первые в истории: Днепр-1 отметился позорным "достижением" в еврокубках

Днепр-1 не смог пробиться в групповой этап еврокубков. Команда сыграла в квалификации всех трех европейских клубных турниров, но в каждой потерпела неудачу. И установила позорное достижение.

От Лиги чемпионов до пропасти

Днепр-1 в прошлом сезоне стал серебряным призером УПЛ. Следовательно, получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Но начинать путь там пришлось уже со второго раунда квалификации. Во время жеребьевки соперником украинского клуба стал греческий Панатинаикос.

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Первый матч на номинально домашнем поле Днепр-1 проиграл со счётом 1:3. А матч в Греции закончился вничью 2:2. Украинская команда по сумме двух матчей уступила сопернику и вылетела в квалификацию Лиги Европы.

В Лиге Европы пришлось начать выступление с третьего раунда квалификации. И здесь первым соперником стала чешская Славия. Только в этот раз первый матч команды провели в Праге. И все окончилось разгромом для Днепр-1. При этом третий гол футболисты чешского клуба забили, играя в меньшинстве. Вторая игра между командами закончилась вничью 1:1. Поэтому Днепр-1 вылетел и из Лиги Европы в Лигу конференций.

В Лиге конференций Днепр-1 попал в плей-офф квалификации. Для участия в групповом этапе следовало пройти словацкий Спартак. И первый матч подарил незначительную надежду. Ведь, несмотря на то, что Днепр-1 уже в начале встречи остался в меньшинстве, команде удалось сыграть вничью 1:1. А доигрывали матч днепровцы вообще вдевятером.

Почти все это повторили команды и во втором матче. И снова ничья в основное время 1:1. И снова удаление в составе Днепр-1. Только на этот раз Славия забила еще один гол в овертайме и победила по сумме двух матчей. Следовательно, именно она сыграет в группе Лиги конференций. А Днепр-1 заканчивает свои выступления в еврокубках, так и не сумев пробиться в групповой этап ни одного из турниров.

При этом Днепр-1 установил уникальное достижение с отрицательным оттенком – стал первой командой, вылетевшей из квалификации трех еврокубков подряд, и при этом не одержав ни одной победы. До этого команды, стартовавшие в квалификации Лиги чемпионов, но вылетавшие из еврокубков еще до групповой стадии, имели хотя бы один пройденный раунд. "Улучшить" достижение днепрян может только та команда, которая проигрывает все матчи в квалификации.