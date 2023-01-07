Днепр-1 сыграет против Шацких и Кочергина: все соперники команды Кучера на сборах

7 января 2023, 15:15
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Источник:

СК Днепр-1

Подопечные Кучера одними из первых среди команд УПЛ начнут подготовку ко второй половине сезона. Стало известно, где днепряне проведут собрание и с кем будут играть спарринги.

Лидер чемпионата Украины Днепр-1 проведет два заграничных сбора во время зимней паузы. Об этом сообщила пресс-служба днепровского клуба.

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Спортклубовцы запланировали два сбора в Турции: с 8 по 21 января и с 25 января по 7 февраля. Во время сборов подопечные Кучера проведут семь спаррингов. Среди соперников есть хорошо знакомые украинским болельщикам имена.

Контрольные матчи Днепра-1

  • 15 января. Днепр-1 – Динамо, Тбилиси, Грузия
  • 16 января. Днепр-1 – Пахтакор, Узбекистан
  • 20 января. Днепр-1 – Ракув, Польша
  • Двадцать первое января. Днепр-1 – Копер, Словения
  • 29 января. Днепр-1 – Сутьеска, Черногория
  • 2 февраля. Днепр-1 – Мура, Словения
  • 7 февраля. Днепр-1 – Ауда, Латвия
Напомним, что в польском Ракуве выступает воспитанник Днепра Владислав Кочергин, также известный своими выступлениями за луганскую Зарю. Узбекский Пахтакор тренирует легендарный форвард киевского Динамо Максим Шацких.

Следует добавить, что Днепр-1 планирует трансляции всех товарищеских поединков.

Отметим, что днепряне 16 февраля сыграют первый матч 1/16 финала Лиги конференций против кипрского АЕКа из Ларнакой. Старт 16 тура УПЛ запланирован на 4 марта.

Автор: Сергій Шаховець