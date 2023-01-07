Днепр-1 сыграет против Шацких и Кочергина: все соперники команды Кучера на сборах
Источник:СК Днепр-1
Подопечные Кучера одними из первых среди команд УПЛ начнут подготовку ко второй половине сезона. Стало известно, где днепряне проведут собрание и с кем будут играть спарринги.
Лидер чемпионата Украины Днепр-1 проведет два заграничных сбора во время зимней паузы. Об этом сообщила пресс-служба днепровского клуба.
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Спортклубовцы запланировали два сбора в Турции: с 8 по 21 января и с 25 января по 7 февраля. Во время сборов подопечные Кучера проведут семь спаррингов. Среди соперников есть хорошо знакомые украинским болельщикам имена.
Контрольные матчи Днепра-1
- 15 января. Днепр-1 – Динамо, Тбилиси, Грузия
- 16 января. Днепр-1 – Пахтакор, Узбекистан
- 20 января. Днепр-1 – Ракув, Польша
- Двадцать первое января. Днепр-1 – Копер, Словения
- 29 января. Днепр-1 – Сутьеска, Черногория
- 2 февраля. Днепр-1 – Мура, Словения
- 7 февраля. Днепр-1 – Ауда, Латвия
Следует добавить, что Днепр-1 планирует трансляции всех товарищеских поединков.
Отметим, что днепряне 16 февраля сыграют первый матч 1/16 финала Лиги конференций против кипрского АЕКа из Ларнакой. Старт 16 тура УПЛ запланирован на 4 марта.