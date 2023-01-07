Лідер чемпіонату України Дніпро-1 проведе два закордонні збори під час зимової паузи. Про це повідомила пресслужба дніпровського клубу.
Читайте також Перед матчем він не пив, але після гри йому давали дні на відновлення, – Фомін про екс-партнера
Спортклубівці запланували два збори у Туреччині: з 8 по 21 січня та з 25 січня по 7 лютого. Під час зборів підопічні Кучера проведуть сім спарингів. Серед суперників є добре знайомі українським уболівальників імена.
Контрольні матчі Дніпра-1
- 15 січня. Дніпро-1 – Динамо, Тбілісі, Грузія
- 16 січня. Дніпро-1 – Пахтакор, Узбекистан
- 20 січня. Дніпро-1 – Ракув, Польща
- 21 січня. Дніпро-1 – Копер, Словенія
- 29 січня. Дніпро-1 – Сутьєска, Чорногорія
- 2 лютий. Дніпро-1 – Мура, Словенія
- 7 лютого. Дніпро-1 – Ауда, Латвія
Варто додати, що Дніпро-1 планує трансляції всіх товариських поєдинків.
Зазначимо, що дніпряни 16 лютого зіграють перший матч 1/16 фіналу Ліги конференцій проти кіпрського АЕКа з Ларнаки. Старт 16-го туру УПЛ запланований на 4 березня.