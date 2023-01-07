Лидер чемпионата Украины Днепр-1 проведет два заграничных сбора во время зимней паузы. Об этом сообщила пресс-служба днепровского клуба.

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Спортклубовцы запланировали два сбора в Турции: с 8 по 21 января и с 25 января по 7 февраля. Во время сборов подопечные Кучера проведут семь спаррингов. Среди соперников есть хорошо знакомые украинским болельщикам имена.

Контрольные матчи Днепра-1

15 января. Днепр-1 – Динамо, Тбилиси, Грузия

16 января. Днепр-1 – Пахтакор, Узбекистан

20 января. Днепр-1 – Ракув, Польша

Двадцать первое января. Днепр-1 – Копер, Словения

29 января. Днепр-1 – Сутьеска, Черногория

2 февраля. Днепр-1 – Мура, Словения

7 февраля. Днепр-1 – Ауда, Латвия

Напомним, что в польском Ракуве выступает воспитанник Днепра Владислав Кочергин, также известный своими выступлениями за луганскую Зарю. Узбекский Пахтакор тренирует легендарный форвард киевского Динамо Максим Шацких.

Следует добавить, что Днепр-1 планирует трансляции всех товарищеских поединков.

Отметим, что днепряне 16 февраля сыграют первый матч 1/16 финала Лиги конференций против кипрского АЕКа из Ларнакой. Старт 16 тура УПЛ запланирован на 4 марта.