Славия контролировала ход первого тайма и не форсировала события. Ведь первая встреча завершилась разгромом днепрян 3:0. Чехи создали несколько очень опасных моментов, но Кинарейкин поймал фарт, пишет 24 Канал.

К теме Днепр-1 – Славия: онлайн-трансляция решающего матча в Лиге Европы

Днепряне отквитали один гол

Судья добавил к первому тайму одну минуту, во время которой Днепру-1 удалось размочить нули на табло. Рубчинский подхватил мяч с пределами штрафной соперника и ударил изо всех сил по воротам Славии.

22-й номер Днепра-1 не прогадал и стал автором невероятно красивого взятия ворот.

Днепр-1 ушел на перерыв ведя в счете 1:0. Счет очного противостояния несколько сократился до 1:3 в пользу Славии.

Видео гола Рубчинского