Славія контролювала хід першого тайму та не форсувала подій. Адже перша зустріч закінчилась розгромом дніпрян 3:0. Чехи створили декілька дуже небезпечних моментів, але Кінарейкін впіймав фарт, пише 24 Канал.
До теми Дніпро-1 – Славія: онлайн-трансляція вирішального матчу в Лізі Європи
Дніпряни відквитали один гол
Суддя додав до першого тайму одну хвилину, під час якої Дніпру-1 вдалось розмочити нулі на табло. Рубчинський підхопив м'яч з межами штрафного майданчика суперника та влупив щосили по воротах Славії.
22-й номер Дніпра-1 не прогадав та став автором неймовірно красивого взяття воріт.
Дніпро-1 пішло на перерву ведучи у рахунку 1:0. Рахунок очного протистояння дещо скоротився до 1:3 на користь Славії.
Відео голу Рубчинського