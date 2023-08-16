Дніпро-1 отримав можливість в цьому сезоні виступити в Лізі чемпіонів. Але не зумів подолати другий раунд кваліфікації, відтак вилетів до Ліги Європи. Але і в цьому турнірі дніпряни мають мало шансів потрапити до групового етапу, адже поступилися в першому матчі чеській Славії з розгромним рахунком 3:0. При цьому третій гол українська команда пропустила, коли грала в більшості.

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Тепер 17 серпня Дніпро-1 зіграє матч-відповідь проти Славії. Ця гра відбудеться в словацькому Кошице і розпочнеться о 21:00.

Дніпро-1 треба перемагати з різницею у чотири голи, щоб проходити до плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Якщо ж в основний час Дніпро-1 переможе з різницею у три голи, то гра перейде в овертайм. Інші результати матчу (у тому числі перемога з різницею в один або два голи) означатимуть виліт української команди з кваліфікації Ліги Європи.

Якщо Дніпро-1 зуміє пройти Славію, то у плей-офф кваліфікації Ліги Європи зіграє проти іншої української команди – луганської Зорі. Якщо ж вилетить, то продовжить свій виступ у кваліфікації Ліги конференцій, де за місце в груповому етапі доведеться зіграти проти переможця пари Лех (Познань, Польща) – Спартак (Трнава, Словаччина).

Матч Дніпро-1 – Славія дивитися онлайн можна буде на ютуб-каналі FootballHub. Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Славія також буде доступна на сайті 24 Каналу. В прямому ефірі гру транслюватиме телеканал УНІАН.

Дніпро-1 – Славія онлайн-трансляція