"Днепр-1" и донецкий "Шахтёр" встретятся 28 ноября в рамках 11 тура чемпионата Украины сезона-2020/2021. Онлайн-трансляция матча УПЛ доступна на сайте Спорт 24.

Поединок "Днепр-1" – "Шахтер" начнется в 19:30. В прямом эфире Игру покажут телеканал УНИАН. Об этом сообщает 24 канал.

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Кроме того, матч можно посмотреть на ютуб-канале FootballHub. Трансляция начнется в 19:25.

Днепр-1 – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ