Днепр-1 – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ
"Днепр-1" и донецкий "Шахтёр" встретятся 28 ноября в рамках 11 тура чемпионата Украины сезона-2020/2021. Онлайн-трансляция матча УПЛ доступна на сайте Спорт 24.
Поединок "Днепр-1" – "Шахтер" начнется в 19:30. В прямом эфире Игру покажут телеканал УНИАН. Об этом сообщает 24 канал.
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Кроме того, матч можно посмотреть на ютуб-канале FootballHub. Трансляция начнется в 19:25.
Днепр-1 – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ
- "Шахтер" за десять туров получил только 5 побед, а потому вынужден догонять лидера турнирной таблицы "Динамо". На неделе "горняки" были биты "Боруссией" М в Лиге чемпионов, а потому стремятся реабилитироваться перед собственными фанатами.
- "Днепру-1" сезон 2020/2021 пока не удается. Днепровский клуб находится на 11 месте и имеет серию из трех подряд поражений. Команде Йовичевича также есть что доказывать собственным болельщикам.
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