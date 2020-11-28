"Дніпро-1" та донецький "Шахтар" зустрінуться 28 листопада у рамках 11 туру чемпіонату України сезону-2020/2021. Онлайн-трансляція матчу УПЛ доступна на сайті Спорт 24.

Поєдинок "Дніпро-1" – "Шахтар" розпочнеться о 19:30. У прямому ефірі гру покаже телеканал УНІАН. Про це повідомляє 24 канал. До теми Хто здобуде три очки у матчі УПЛ – "Дніпро-1" чи "Шахтар": прогноз букмекерів Окрім того, матч можна переглянути на ютуб-каналі FootballHub. Трансляція розпочнеться о 19:25. Дніпро-1 – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ "Шахтар" за десять турів здобув тільки 5 перемог, а тому вимушений наздоганяти лідера турнірної таблиці "Динамо". На тижні "гірники" були биті "Боруссією" М у Лізі чемпіонів, а відтак прагнуть реабілітуватися перед власними фанатами.

У "Дніпра-1" сезон-2020/2021 поки не вдається. Дніпровський клуб перебуває на 11 місці і має серію з трьох поспіль поразок. Команді Ігоря Йовічевіча також є що доводити власним вболівальникам.