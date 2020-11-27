В субботу, 28 ноября, "Днепр-1" на собственном поле примет "Шахтер". Посмотреть игру можно будет как по телевидению, так и онлайн.

Игру между "Днепром-1" и "Шахтером" решили показать на канале УНИАН. Начало трансляции на этом телеканале в 19:30, когда и начнется сам матч.

Матч можно будет посмотреть и онлайн бесплатно на сайте медиахолдинга по этой ссылке.

Для обеих команд это будет лишь четвертая очная встреча. Во всех трех предыдущих матчах победу праздновал "Шахтер". И лишь в последнем матче "Днепр-1" удалось забить первый гол в ворота "Шахтера".

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В этом матче за команды не сыграют их лучшие бомбардиры. В "Шахтере" дисквалификацию за удаление в матче против "Александрии" будет отбывать Жуниор Мораес. "Днепр-1" не сможет рассчитывать на Александра Назаренко и Алексея Хобленко, которые забили по три гола в этом чемпионате.