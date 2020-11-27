У суботу, 28 листопада, "Дніпро-1" на власному полі приме "Шахтар". Переглянути гру можна буде як по телебаченні, так і онлайн.

Гру між "Дніпром-1" та "Шахтарем" вирішили показати на каналі УНІАН. Початок трансляції на цьому телеканалі о 19:30, коли і розпочнеться сам матч.

Матч можна буде переглянути й онлайн безкоштовно на сайті медіахолдингу за цим посиланням.

Для обох команд це буде лише четверта очна зустріч. У всіх трьох попередніх матчах перемогу святкував "Шахтар". І лише в останньому матчі "Дніпро-1" вдалося забити перший гол у ворота "Шахтаря".

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У цьому матчі за команди не зіграють їх найкращі бомбардири. В "Шахтарі" дискваліфікацію за вилучення в матчі проти "Олександрії" відбуватиме Жуніор Мораес. "Дніпро-1" не зможе розраховувати на Олександра Назаренка та Олексія Хобленка, які забили по три голи в цьому чемпіонаті.