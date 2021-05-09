Поединок Днепр-1 – Рух состоится в Днепре. Поединок начнется в 17: 00. В прямом эфире игру покажет телеканал УНИАН.
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За матчем можно следить и онлайн. Ютуб-канал Football Hub проведет онлайн-трансляцию поединка. Начало трансляции в 16: 50.
Днепр-1 – Рух: онлайн-трансляция матча УПЛ
- Днепр-1 и Рух лишены турнирной мотивации. Обе команды сохранили прописку в элите украинского футбола. Вместе с тем ни Днепр-1, ни Рух не смогли выйти в еврокубки.