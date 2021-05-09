Поєдинок Дніпро-1 – Рух відбудеться у Дніпрі. Поєдинок розпочнеться о 17:00. У прямому ефірі гру покаже телеканал УНІАН.
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За матчем можна стежити й онлайн. Ютуб-канал Football Hub проведе онлайн-трансляцію поєдинку. Початок трансляції о 16:50.
Дніпро-1 – Рух: онлайн-трансляція матчу УПЛ
- Дніпро-1 та Рух позбавлені турнірної мотивації. Обидві команди зберегли прописку в еліті українського футболу. Разом з тим, ні Дніпро-1, ні Рух не змогли вийти у єврокубки.