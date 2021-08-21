Поединок Днепр-1 – Рух начнется в 19:30. В прямом эфире игру покажет телеканал УНИАН.
К слову Послал Монзуль на поле: УАФ определила наказание для футболиста Днепра-1
Также за поединком можно следить онлайн, ведь ютуб-канал FootballHub также будет транслировать игру.
Днепр-1 – Рух: онлайн-трансляция матча УПЛ
- В новом сезоне Днепр-1 за 4 матча набрал 7 очков. Днепряне поделили очки с Ворсклой, победили Черноморец и Мариуполь, но проиграли Десне.
- Насчет Руха, который успел сменить тренера, то львовская команда набрала 4 очка. Львовяне проиграли Металлисту 1925 и Ворскле, преодолели Верес и поделили очки с Колосом.