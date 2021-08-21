Полузащитник был удален в матче 4-го тура УПЛ против Десны (1:2) за нецензурные выражения в адрес судьи матча Екатерины Монзуль.
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"Да, я может быть в чем-то виноват, но если за каждый мат и эмоции давать красные карточки, то из каждой команды будет удаляться по 4-5 человек за игру. Футбол – это эмоции", – сказал Пихаленок после матча.
Видео изъятия Пихаленка за нецензурные слова в адрес Монзуль
Какие матчи пропустит футболист
- Полузащитник, таким образом, пропустит встречи с Рухом и Металлистом 1925. Он сможет выйти на поле уже после перерыва в чемпионате, который наступит из-за матчей сборных.
- Пихаленок сыграл 3 матча в текущем сезоне УПЛ и забил 1 гол. Днепр-1 занимает 5 место в таблице чемпионата Украины.