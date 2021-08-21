Полузащитник был удален в матче 4-го тура УПЛ против Десны (1:2) за нецензурные выражения в адрес судьи матча Екатерины Монзуль.

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"Да, я может быть в чем-то виноват, но если за каждый мат и эмоции давать красные карточки, то из каждой команды будет удаляться по 4-5 человек за игру. Футбол – это эмоции", – сказал Пихаленок после матча.

Видео изъятия Пихаленка за нецензурные слова в адрес Монзуль

Какие матчи пропустит футболист