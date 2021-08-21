Поєдинок Дніпро-1 – Рух розпочнеться о 19:30. У прямому ефірі гру покаже телеканал УНІАН.
До слова Послав Монзуль на полі: УАФ визначила покарання для футболіста Дніпра-1
Також за поєдинком можна стежити онлайн, адже ютуб-канал FootballHub також транслюватиме гру.
Дніпро-1 – Рух: онлайн-трансляція матчу УПЛ
- У новому сезоні Дніпро-1 за 4 матчі набрав 7 очок. Дніпряни поділили очки з Ворсклою, перемогли Чорноморець і Маріуполь, але програли Десні.
- Щодо Руху, який встиг змінити тренера, то львівська команда має 4 очки. Львів'яни програли Металісту 1925 та Ворсклі, здолали Верес та поділили очки з Колосом.