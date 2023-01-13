Днепр-1 установило цену на Довбика: сколько клубы должны заплатить за забивного нападающего

Артем Довбик продолжает попадать в шорт-лист иностранных клубов. Потому лидер чемпионата Днепр-1 решил повесить ценник на своего ключевого футболиста атаки.

Лидер первого круга УПЛ установил цену на Артема Довбика в размере 10 миллионов евро. Меньшие предложения по этой сумме Днепр-1 даже не будет рассматривать.

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Потенциальные покупатели не готовы к такой сумме

Однако Довбик готов доиграть сезон-2022/2023 до конца в футболке клуба из Днепра. Артем не прочь покинуть УПЛ уже летом 2023 года. Но продлевать контракт с Днепром-1 футболист не планирует.

Соглашение 25-летнего нападающего с Днепром-1 истекает 31 декабря 2023 года. По данным Transfermarkt , Довбика оценивают в 10 миллионов евро

В СМИ фигурирует разная информация об интересе к Довбику. Лучшим бомбардиром группового раунда Лиги конференций заинтересовались бельгийские Андерлехт и Брюгге, а также представители Турции Галатасарай и Трабзонспора.

Отметим, что Галатасарай готов отдать за Довбика всего 3 – 4 миллиона. Брюгге может заплатить Днепру-1 около 6,5 миллионов евро.

Выступление Довбика в первой части сезона-2022/2023