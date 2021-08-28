Днепр-1 на последних минутах вырвал победу у Металлиста 1925: видео

В субботу, 28 августа, состоялся матч 6 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграли харьковский Металлист 1925 и Днепровский Днепр-1. Игра в Харькове завершилась победой гостей.

Металлист 1925 – Днепр-1 1:2

Голы: Марлисон, 36 – Чуже, 69 (пен.), Гуцуляк, 90+2

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Хозяева поединка достаточно неплохо, как для новичка Премьер-лиги, начали чемпионат – в стартовых трех турах харьковчане набрали шесть очков. Однако следующие поражения (в частности, в 5 туре подопечные Кривенцова уступили Ворскле со счетом 0:2) показали, что это, пожалуй, был благоприятный календарь для Металлиста 1925. Команда до сих пор страдает из-за отсутствия форварда, в нападении играют номинальные полузащитники Крыськив и Фабиньо.

Днепр-1 продолжает показывать неплохие результаты после прихода Йовичевича, а в этом сезоне из пяти матчей был проигран только один. В последнем матче с Рухом (2:0) два красивых гола забили полузащитники Игнатенко с Назаренко, однако, в отличие от харьковчан, у Днепра-1 проблем с форвардом нет, – на острие убедительно играет Артем Довбик.

На 36-й минуте хозяева поля открыли счет. Протасов выбежал в атаку, далеко отпустил мяч, Сваток в подкате попал в того же Протасова, от которого мяч отскочил к Марлисону. Бразилец ударом с линии штрафной открыл счет – и в матче, и своим голам в УПЛ.

Видео гола Марлисона

Гости из Днепра во втором тайме сравняли цифры на табло. Коваленко снес Лучкевича на левом фланге своей штрафной и заработал пенальти в собственные ворота. Чуже идеально положил мяч в правую девятку.

Видео гола Чуже

На заключительных минутах встречи днепряне вырвали победу во встрече и доказали статус фаворита – Адамюк замыкал подачу штрафного с левого фланга на ближнем углу вратарской, но Коваленко справился с сейвом, однако отскок в дальний угол занес в ворота Гуцуляк.

В итоге, эта победа позволила Днепр-1 подняться на 2 место в турнирной таблице УПЛ (13 баллов). Металлист 1925 остался девятым (6 очков).

Металлист 1925 – Днепр-1 видеообзор