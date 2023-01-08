Два тренировочных сбора пройдут в городе Белек. Уже в Турции к команде присоединятся легионеры.

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На выход

Вместе с командой в Турцию не отправились два игрока – Габриэль Бузанелло и Артем Громов.

Днепр-1 объявил о прощании с этими футболистами. В клубе поблагодарили Громова и Бузанелло за работу и пожелали успеха в новых командах.

Бузанелло был арендован украинским клубом у бразильского Шапекоэнса. В футболке Днепра-1 левый защитник провел 14 матчей, в которых отличился 4 ассистами.

Что касается Артема Громова, то 32-летний нападающий тоже провел 14 поединков в сезоне-2022/2023, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи. Артем выступал за Днепр-1 с конца июля 2022, когда перешел из луганской Зари. Футболист остался без клуба.

К слову. Подготовка в Турции будет поделена на два этапа: с 8 по 21 января и с 25 января по 7 февраля. Днепр-1 на собрании запланировал 7 спаррингов. Напомним, что клуб закончил первый круг УПЛ на первом месте, опережая Шахтер и Динамо на 5 баллов.