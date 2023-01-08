Два тренировочных сбора пройдут в городе Белек. Уже в Турции к команде присоединятся легионеры.
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На выход
Вместе с командой в Турцию не отправились два игрока – Габриэль Бузанелло и Артем Громов.
Днепр-1 объявил о прощании с этими футболистами. В клубе поблагодарили Громова и Бузанелло за работу и пожелали успеха в новых командах.
- Бузанелло был арендован украинским клубом у бразильского Шапекоэнса. В футболке Днепра-1 левый защитник провел 14 матчей, в которых отличился 4 ассистами.
- Что касается Артема Громова, то 32-летний нападающий тоже провел 14 поединков в сезоне-2022/2023, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи. Артем выступал за Днепр-1 с конца июля 2022, когда перешел из луганской Зари. Футболист остался без клуба.