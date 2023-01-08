Два тренувальні збори відбудуться у місті Белек. Вже безпосередньо у Туреччині до команди доєднаються легіонери.
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На вихід
Разом із командою у Туреччину не вирушили двоє гравців – Габріель Бузанелло та Артем Громов.
Дніпро-1 оголосив про прощання з цими футболістами. У клубі подякували Громову та Бузанелло за роботу та побажали успіху у нових командах.
- Бузанелло був орендований українським клубом у бразильського Шапекоенсе. У футболці Дніпра-1 лівий захисник провів 14 матчів, у яких відзначився 4 асистами.
- Щодо Артема Громова, то 32-річний нападник теж провів 14 поєдинків у сезоні-2022/2023, у яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі. Артем виступав за Дніпро-1 із кінця липня 2022 року, коли перейшов із луганської Зорі. Футболіст залишився без клубу.