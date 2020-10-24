Спортивний клуб "Дніпро-1" потрапив у скандал. Причиною стала символіка російських прикордонних військ, яка потрапила на відео.

У суботу, 24 жовтня, в "Дніпро-1" запланований матч проти "Львова" на виїзді. У клубі опублікували відео, як команда вирушає до Львова на цю гру.

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Однак на відео потрапив кадр з вимпелом прикордонної служби Росії та написом на ньому "Граница на замке".