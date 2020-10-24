"Дніпро-1" потрапив у скандал через російську військову символіку: відео
Спортивний клуб "Дніпро-1" потрапив у скандал. Причиною стала символіка російських прикордонних військ, яка потрапила на відео.
У суботу, 24 жовтня, в "Дніпро-1" запланований матч проти "Львова" на виїзді. У клубі опублікували відео, як команда вирушає до Львова на цю гру.
Варте уваги: Кого Усик з політиків відправив би в нокаут: відповідь боксера
Однак на відео потрапив кадр з вимпелом прикордонної служби Росії та написом на ньому "Граница на замке".
Символіка російських військових в клубі викликала хвилю обурення. Відтак відео з виїздом команди до Львова змінили. Звідти вже прибрали ці кадри.