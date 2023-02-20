Під час зимових зборів тренерський штаб Дніпра-1 запросив на перегляд 6 гравців харківського Металіста. Втім, лише двоє з них змогли скласти конкуренцію гравцям лідера чемпіонату УПЛ.

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Підсилення під чемпіонат

На своєму офіційному сайті Дніпро-1 повідомив, що півзахисники Євген Підлепенець та В'ячеслав Танковський стали гравцями команди. Обидва футболіста орендовані у харківського Металіста до завершення сезону.

До слова. У Дніпрі-1 вже грають шість колишніх гравців Металіста: Рибак, Сарапій, Горбунов, Балулі, Бабенко і Танчик. Крім того, головний тренер дніпрян Олександр Кучер та спортивний директор Євген Красніков теж працювали у харківському клубі.

Півзахисників уже внесено до офіційної заявки на чемпіонат України. Підлепенець гратиме за Дніпро-1 під 11 номером, а Танковський обрав собі 31-й. Проте новачки команди не зможуть допомогти дніпрянам у найближчому матчі проти кіпрського АЕКа. Адже вакантні три позиції зайняли легіонери – бразильці Хайнер і Пеглоу, а також костариканець Матарріта.

Нагадаємо, що у першому матчі 1/16 Ліги конференцій дніпряни поступилися кіпріотам з рахунком 0:1. Матч відповідь відбудеться 23 лютого.