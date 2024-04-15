Металіст 1925 – Дніпро-1 1:1

Голи: Імереков, 90+4 – Гуцуляк, 19.

В чемпіонаті України 2023-2024 завершився 24 тур УПЛ. В останній битві вікенду віцечемпіон минулого сезону Дніпро-1 грав проти аутсайдера Металіста 1925, пише 24 канал.

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Дніпро-1 контролював гру

Дніпряни не надто вдало розпочали 2024 рік, вигравши лише двічі в шести зустрічах. Втім у харків'ян ситуація ще більш прикра – 11 матчів без перемог, з яких дев'ять команда програла.

Не допомагає Металісту 1925 і призначення Віктора Скрипника. У грі проти Дніпра-1 номінальні господарі намагались організувати контргру, проте клас суперника давався взнаки.

Рахунок у зустрічі відкрив Гуцуляк. В середині першого тайму Олексій відгукнувся на проникаючий пас від Сарапія, на фінті прибрав оборонця та прошив Мозіля.

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Металіст 1925 вирвав нічию

У другому таймі активним був Рубчинський. У Металіста 1925 було мінімум моментів, особливо підживилась гра з виходом Гармаша. Після удару Дениса кіпер Дніпра-1 відбив м'яч у власну поперечину. В підсумку все ж харків'яни змогли вирвати нічию.

Після подачі кутового на четвертій компенсованій хвилині м'яч потрапив у поперечину. Після цього на добиванні зіграв Імереков, який і вирвав нічию для Металіста 1925.

Підопічні Максимова залишились на четвертому місці та зберегли відставання від третього Кривбасу у чотири очки. Третє місце має дати путівку в Лігу Європи. Харків'яни ж залишаються передостанніми у зоні вильоту, відставання від Вереса та Оболоні складає один бал.