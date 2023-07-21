Днепр-1 дебютирует в Лиге чемпионов: где смотреть матч против Панатинаикоса
Источник:сайт Днепра-1
Вицечемпион УПЛ первым из украинских клубов начнет свой евросезон. Соперником днепрян станет титулованный клуб из Греции.
На следующей неделе Днепр-1 проведет свой первый матч в Лиге чемпионов. Команда Александра Кучера начнет свой путь со второго квалификационного раунда.
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Соперником днепрян станет вицечемпион Греции Панатинаикос. Первая встреча, которая станет номинально домашней, состоится уже во вторник, 25 июля, в словацком городе Кошице.
Где смотреть матч Днепр-1 – Панатинаикос? Официальный сайт украинского клуба сообщает, что игру Лиги чемпионов в прямой трансляции покажет телеканал "УНІАН".
Кроме того, в онлайне матч будет показан на ютуб-канале FootballHub вместе с предматчевой и послематчевой студиями. Начало встречи – в 21:00 по Киеву.
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Напомним, что в прошлом сезоне Днепр-1 стал вицечемпионом УПЛ, отстав от Шахтера на 5 очков. Для выхода в групповой раунд Лиги чемпионов подопечным Александра Кучера придется пройти троих соперников.