12 сентября "Днепр-1" дома принимает "Олимпик" в матче 2 тура украинской Премьер-лиги. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Поединок пройдет в Днепре на "Днепр-Арене", арбитр из Киева Евгений Арановский даст стартовый свисток в 14:00, пишет 24 канал.

Смотрите также: "Динамо" в скучном матче с "Десной" потеряло первые очки в новом сезоне УПЛ: видео

Встречу в Днепре можно в прямом эфире посмотреть на телеканале "УНИАН".

Днепр-1 – Олимпик: онлайн-трансляция