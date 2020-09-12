12 вересня "Дніпро-1" вдома приймає "Олімпік" у матчі 2 туру української Прем'єр-ліги. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Поєдинок пройде в Дніпрі на "Дніпро-Арені", арбітр з Києва Євген Арановський дасть стартовий свисток о 14:00, пише 24 канал.

Дивіться також: "Динамо" у нудному матчі з "Десною" втратило перші очки у новому сезоні УПЛ: відео

Зустріч в Дніпрі можна в прямому ефірі подивитися на телеканалі "Уніан".

Дніпро-1 – Олімпік: онлайн-трансляція