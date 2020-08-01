Український захисник "Динамо" Владислав Дубінчак наступний сезон проведе у складі "Дніпра-1". Він відправиться в оренду у клуб з Дніпра.

Про орендну угоду футболіста повідомив агент Олександр Карпов у своєму Instagram.

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Новий виклик

Схоже, Дубінчак не входить у плани нового тренерського штабу киян. Орендна угода між "Дніпром-1" та "Динамо" розрахована на рік.

Агент не сумнівається, що Владислав стане один із лідерів команди.