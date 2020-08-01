"Дніпро-1" офіційно орендував у "Динамо" Дубінчака
Український захисник "Динамо" Владислав Дубінчак наступний сезон проведе у складі "Дніпра-1". Він відправиться в оренду у клуб з Дніпра.
Про орендну угоду футболіста повідомив агент Олександр Карпов у своєму Instagram.
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Новий виклик
Схоже, Дубінчак не входить у плани нового тренерського штабу киян. Орендна угода між "Дніпром-1" та "Динамо" розрахована на рік.
Агент не сумнівається, що Владислав стане один із лідерів команди.
- Сезон 2019/20 Владислав також провів в оренді, захищаючи кольори львівських "Карпат".
- Дебютував за "левів" на початку серпня у матчі другого туру Прем'єр-ліги проти донецького "Шахтаря".
- Дубінчак зіграв 20 поєдинків у складі "левів", не відзначившись результативними діями.