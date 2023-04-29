Днепр-1 одолел Ингулец благодаря сомнительному пенальти и голу в стиле ван Перси: видеообзор матча

Подопечные Александра Кучера продолжают борьбу за чемпионство. Днепряне не без проблем преодолели Ингулец, а хавбек команды Игорь Когут отличился голом-красавцем.

Ингулец – Днепр-1 0:2

Голы: Довбик, 58 (пен), Когут, 63.

В субботу, 29 апреля, в УПЛ подходит к завершению 23 тур. На этот день был вынесен поединок в Петрово, где местный Ингулец принимал претендента на чемпионство Днепр-1, пишет 24 канал.

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Подопечные Кучера весной уже трижды теряли очки, что позволило Шахтеру вырваться в лидеры. В пятницу дончане преодолели Колос и оторвались от днепрян на 8 очков при двух играх в запасе у спортклуба.

Спорный пенальти

Поэтому Днепру-1 обязательно нужно было побеждать середняка УПЛ. С этим у гостей возникли определенные проблемы, но в середине второго тайма они открыли счет.

Помог это сделать пенальти, к которому могут возникнуть вопросы. После контакта Клименко и Гуцуляка на углу штрафной площади последний упал на газон. Судья Юрий Иванов принял решение указать на отметку.

Формальный повод был, но показалось, что в этом падении было больше желания Гуцуляка, чем реального нарушения. Как бы там ни было, а Артем Довбик эффектно пробил в "девятку", открыв счет. Для нападающего это уже 20-й гол в сезоне УПЛ.

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Гол-красавец Когута

Уже через пять минут счет удвоил Когут, который в стиле ван Перси красиво головой опрокинул Билыка. Голландец похож на мяч забил на ЧМ-2014 в ворота испанцев. После этого Днепр-1 довел игру до своей победы.

Видеообзор матча Ингулец – Днепр-1:

Это позволило команде Кучера сократить отставание от Шахтера до 5 очков при матче в запасе. Ингулец остается десятым, с трехочковым отрывом от зоны плей-аут.

Стоит знать. В среду недели, 3 мая, Днепр-1 сыграет против Металлиста. В свою очередь на следующий день, 4 числа, Ингулец примет Кривбасс.