Інгулець – Дніпро-1 0:2

Голи: Довбик, 58 (пен), Когут, 63.

У суботу, 29 квітня, в УПЛ підходить до завершення 23 тур. На цей день був винесений поєдинок у Петровому, де місцевий Інгулець приймав претендента на чемпіонство Дніпро-1, пише 24 канал.

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Підопічні Кучера навесні вже тричі втрачали очки, що дозволило Шахтарю вирватись у лідери. У п'ятницю донеччани подолали Колос і відірвались від дніпрян на 8 очок при двох іграх в запасі у спортклуба.

Спірний пенальті

Тому Дніпру-1 обов'язково треба було перемагати середняка УПЛ. З цим у гостей виникли певні проблеми, але в середині другого тайму вони таки відкрили рахунок.

Допоміг це зробити пенальті, до якого можуть виникнути питання. Після контакту Клименка та Гуцуляка на куті карного майданчика останній впав на газон. Суддя Юрій Іванов прийняв рішення вказати на позначку.

Формальний привід був, але здалось, що у цьому падінні більшим було бажання Гуцуляка, ніж реального порушення. Хай там як, а Артем Довбик ефектно пробив у "дев'ятку", відкривши рахунок. Для нападника це вже 20-ий гол в сезоні УПЛ.

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Гол-красень Когута

Вже за п'ять хвилин рахунок подвоїв Когут, який в стилі ван Персі красиво головою перекинув Білика. Голандець схожий м'яч забив на ЧС-2014 у ворота іспанців. Після цього Дніпро-1 довів гру до своєї перемоги.

Відеоогляд матчу Інгулець – Дніпро-1:

Це дозволило команді Кучера скоротити відставання від Шахтаря до 5 очок при матчі в запасі. Інгулець залишається десятим, з триочковим відривом від зони плей-аут.

Варто знати. Посеред тижня, 3 травня, Дніпро-1 зіграє проти Металіста. У свою чергу на наступний день, 4-го числа, Інгулець прийме Кривбас.