"Днепр-1" уже в ближайшее время может подписать контракт сразу с двумя бывшими игроками – Матеусом и Дугласом. Ранее бразильцы помогли клубу впервые в истории выйти в финал Лиги Европы.

Матеус может вернуться в почти родной для него украинский клуб, о его трансфере сообщает fcdnipro.com. Издание также намекнуло, что пополнить ряды команды может еще кто-то из экс-игроков днепровского клуба.

Читайте также: "Ингулец" сыграл вничью дебютный матч в УПЛ: видео

Интересные возвращения

Как стало известно порталу SportArena, "Днепр-1" может подписать соглашение еще с центральным полузащитником Дугласом, который уже выступал в команде из Днепра под руководством Мирона Маркевича.

По информации днепровского издания, Матеус не прочь вернуться в украинский чемпионат, его контракт с китайским "Шицзячжуан Эвер Брайт" уже заканчивается.

Оба игрока стали частью триумфального сезона днепрян в Лиге Европы в сезоне 2014/15. Когда команда Маркевича чуть не сотворила чудо в еврокубках, обидно проиграв в финале испанской "Севильи" 2:3.

Карьера Матеуса

Матеус – воспитанник бразильского "Итабаяны". Поиграл в португальском низшем дивизионе за клуб "Марко", где довольно неплохо зарекомендовал себя, но покинул клуб уже в том же году.

Выступал за "Брагу", а в сезоне 2010/11 подписал контракт с "Днепром". Первый сезон он провел не очень удачно. Игрок вышел только в 3 матчах и не отметился результативными действиями. Далее дела бразильца шли лучше в команде из Днепра.

В сезоне 2013/14 в составе команды стал вице-чемпионом Украины, а в сезонах 2014/15 и 2015/16 был бронзовым призером УПЛ.

А в конце июня 2016 года стал игроком китайского клуба "Шицзячжуан Юнчан".

Что известно о Дугласе

Дуглас также воспитанник бразильской школы, но клуба "Жувентуде", где уже с 2009 года стал привлекаться в главную команду.

В 2010 году перешел в "Америку" (Натал, Бразилия), но не сумел закрепиться в основе, провел всего 4 игры за команду и присоединился к клубу "Васко да Гама".

В январе 2013 года заключил пятилетний контракт с днепропетровским "Днепром". В начале марта того же года провел свою дебютную игру в чемпионате Украины против киевского "Арсенала". Летом 2016 года разорвал контракт с "Днепром" и перешел в состав бразильского клуба "Сан-Паулу" с которым подписал контракт на 2 года.