"Дніпро-1" вже найближчим часом може підписати контракт одразу з двома колишніми гравцями – Матеусом та Дугласом. Раніше бразильці допомогли клубу вперше в історії вийти у фінал Ліги Європи.

Матеус може повернутись у майже рідний для нього український клуб, про його трансфер повідомляє fcdnipro.com. Видання також натякнуло, що поповнити ряди команди може ще хтось із ексгравців дніпровського клубу.

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Цікаві повернення

Як стало відомо порталу SportArena, "Дніпро-1" може підписати угоду із ще центральним півзахисником Дугласом, який вже виступав у команді з Дніпра під керівництвом Мирона Маркевича.

За інформацією дніпровського видання, Матеус не проти повернутись в український чемпіонат, його контракт із китайським "Шицзячжуан Евер Брайт" вже закінчується.

Обидва гравці стали частиною тріумфального сезону дніпрян у Лізі Європи у сезоні 2014/15. Коли команда Маркевича ледве не створила диво у єврокубках, прикро програвши у фіналі іспанській "Севільї" 2:3.

Кар'єра Матеуса

Матеус – вихованець бразильського "Ітабаяни". Пограв у португальському нижчому дивізіоні за клуб "Марко", де досить непогано зарекомендував себе, але покинув клуб вже того ж року.

Виступав за "Брагу", а у сезоні 2010/11 підписав контракт із "Дніпром". Перший сезон він провів не дуже вдало. Гравець вийшов лише у 3 матчах і не відзначився результативними діями. Далі справи бразильця йшли краще у команді з Дніпра.

У сезоні 2013/14 у складі команди став віцечемпіоном України, а у сезонах 2014/15 та 2015/16 був бронзовим призером УПЛ.

А наприкінці червня 2016 року став гравцем китайського клубу "Шицзячжуан Юнчан".

Що відомо про Дугласа

Дуглас також вихованець бразильської школи, але клубу "Жувентуде", де вже з 2009 року став залучатись до головної команди.

У 2010 перейшов у "Америку" (Натал, Бразилія), але не зумів закріпитись в основі, провів лише 4 гри за команду та приєднався до клубу "Васко да Гама".

У січні 2013 року уклав п'ятирічний контракт із дніпропетровським "Дніпром". На початку березня того ж року провів свою дебютну гру в чемпіонаті Україні проти київського "Арсеналу". Улітку 2016 року розірвав угоду з "Дніпром" і перейшов до складу бразильського клубу "Сан-Паулу" із яким підписав контракт на 2 роки.