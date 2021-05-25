Привередливый Днепр-1

Польский Ракув заинтересовался центрбеком Днепра-1 не только на словах. Клуб из Экстраклассы хотел подписать Александра Сватка, чтобы усилить оборону перед выступлением в еврокубках.

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Вице-чемпион Польши был готов отдать за футболиста 500 тысяч евро. Однако такая сумма не подошла украинскому клубу. Днепр-1 хочет больше заработать на трансфере Сватка. Сам игрок был не прочь рассмотреть такое предложение от поляков.

Контракт Сватка с Днепром-1 рассчитан до конца декабря 2022 года. Поэтому ни одному клубу футболист не достанется бесплатно. Его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро. Странно, почему днепровский клуб сразу отказал польской команде, которая предложила на 200 тысяч больше, чем подает специализированный портал Transfermarkt.