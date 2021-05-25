Вибагливе Дніпро-1

Польський Ракув зацікавився центрбеком Дніпра-1 не лише на словах. Клуб з Екстракляси хотів підписати Олександра Сватка, щоб підсилити оборону перед виступом у єврокубках.

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Віцечемпіон Польщі був готовий віддати за футболіста 500 тисяч євро. Однак така сума не підійшла українського клубу. Дніпро-1 хоче більше заробити на трансфері Сватка. Сам гравець був не проти розглянути таку пропозицію від поляків.

Контракт Сватка з Дніпром-1 розрахований до кінця грудня 2022 року. Тому жодному клубу футболіста не дістанеться безкоштовно. Його трансферна вартість складає 300 тисяч євро. Дивно, чому дніпровський клуб відразу відмовив польській команді, яка запропонувала на 200 тисяч більше, ніж подає спеціалізований портал Transfermarkt.