Санкции не угрожают: ФИФА заявила, что Днепр-1 не является правопреемником Днепра

После прекращения существования футбольного клуба Днепр все украинское футбольное сообщество ассоциирует Днепр-1 с предыдущим легендарным клубом. Однако документально это не так, и ФИФА придерживается именно такой позиции.

ФИФА закрыла дисциплинарное производство против Днепра-1, открытое по заявлению бразильского футболиста Андерсона Пико. Перед бывшим игроком Днепра имеет финансовые задолженности именно предыдущий клуб, а нынешний не имеет к нему никакого отношения – таков вердикт ассоциации.

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Днепр не равно Днепр-1

Таким образом, нынешний вице-чемпион Украины является юридически "чистым" и не несет ответственность за долги предыдущего клуба и, конечно же, Игорь Валерьевич не причастен к спортклубовцам.

Дисциплинарный комитет ФИФА не признал Днепр-1 спортивным преемником ФК Днепр. В феврале 2021 года аналогичное решение было принято и в отношении подобного заявления другого экс-футболиста Днепра Джабы Канкавы,

– говорится в официальном заявлении Днепра-1.

История Днепра-1

Основан 29 ноября 2015 года.

С 2017 выступает на профессиональном уровне.

В сезоне-2017/2018 дошел до 1/2 финала Кубка Украины, что стало лишь вторым случаем в истории украинского футбола, когда второлиговая команда заходила так далеко.

За первые 2 сезона вышел в УПЛ.

За это время успел стать бронзовым и серебряным призером и сыграть в Лиге Европы и Лиге конференций.

В сезоне-2023/2024 дебютирует в ЛЧ, где во втором квалификационном раунде сыграет против греческого Панатинаикоса. Начало первого матча 25 июля в 21.00.

. Днепр прекратил существование в 2019 году, не рассчитавшись при этом с большинством работников клуба.