ФИФА закрыла дисциплинарное производство против Днепра-1, открытое по заявлению бразильского футболиста Андерсона Пико. Перед бывшим игроком Днепра имеет финансовые задолженности именно предыдущий клуб, а нынешний не имеет к нему никакого отношения – таков вердикт ассоциации.

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Днепр не равно Днепр-1

Таким образом, нынешний вице-чемпион Украины является юридически "чистым" и не несет ответственность за долги предыдущего клуба и, конечно же, Игорь Валерьевич не причастен к спортклубовцам.

Дисциплинарный комитет ФИФА не признал Днепр-1 спортивным преемником ФК Днепр. В феврале 2021 года аналогичное решение было принято и в отношении подобного заявления другого экс-футболиста Днепра Джабы Канкавы,

– говорится в официальном заявлении Днепра-1.

Напомним. Днепр прекратил существование в 2019 году, не рассчитавшись при этом с большинством работников клуба.

История Днепра-1