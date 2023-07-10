ФІФА закрила дисциплінарне провадження проти Дніпра-1, яке було відкрите за заявою бразильського футболіста Андерсона Піко. Перед колишнім гравцем Дніпра має фінансові заборгованості саме попередній клуб, а нинішній не має до нього жодного відношення – таким є вердикт асоціації.
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Дніпро не дорівнює Дніпро-1
Таким чином нинішній віцечемпіон України є юридично "чистим" і не несе відповідальність за борги попереднього клубу та, звісно ж, Ігор Валерійович не дотичний до спортклубівців.
Дисциплінарний комітет ФІФА не визнав Дніпро-1 спортивним правонаступником ФК Дніпро. У лютому 2021 року аналогічне рішення було прийняте і щодо схожої заяви іншого ексфутболіста Дніпра Джаби Канкави,
– йдеться в офіційній заяві Дніпра-1.
Історія Дніпра-1
- Заснований 29 листопада 2015 року.
- З 2017 року виступає на професійному рівні.
- У сезоні-2017/2018 дійшов до 1/2 фіналу Кубка України, що стало лише другим випадком в історії українського футболу, коли друголігова команда заходила так далеко.
- За перші 2 сезони дійшов до УПЛ.
- За цей час встиг стати бронзовим та срібним призером та зіграти у Лізі Європи та Лізі конференцій.
- У сезоні-2023/2024 дебютує у ЛЧ, де у другому кваліфікаційному раунді зіграє проти грецького Панатінаїкоса. Початок першого матчу 25 липня о 21:00.