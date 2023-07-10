ФІФА закрила дисциплінарне провадження проти Дніпра-1, яке було відкрите за заявою бразильського футболіста Андерсона Піко. Перед колишнім гравцем Дніпра має фінансові заборгованості саме попередній клуб, а нинішній не має до нього жодного відношення – таким є вердикт асоціації.

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Дніпро не дорівнює Дніпро-1

Таким чином нинішній віцечемпіон України є юридично "чистим" і не несе відповідальність за борги попереднього клубу та, звісно ж, Ігор Валерійович не дотичний до спортклубівців.

Дисциплінарний комітет ФІФА не визнав Дніпро-1 спортивним правонаступником ФК Дніпро. У лютому 2021 року аналогічне рішення було прийняте і щодо схожої заяви іншого ексфутболіста Дніпра Джаби Канкави,

– йдеться в офіційній заяві Дніпра-1.

Нагадаємо. Дніпро припинив своє існування у 2019 році, не розрахувавшись при цьому з більшістю працівників клубу.

Історія Дніпра-1