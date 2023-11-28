Несмотря на первое место, днепровский клуб не будет силой держать своих ведущих футболистов в зимнее межсезонье. Днепр-1 готов продавать лидеров команды, если на них будут солидные предложения.

К теме Днепр-1 отказался от тотальной распродажи футболистов, несмотря на спрос на лидеров команды – СМИ

Не будут усиливать составы соперников

Правда, здесь есть одно но… "Спортклубовцы" не настроены продавать игроков украинским клубам. Похоже, днепряне решили не усиливать своих нынешних и будущих конкурентов, а ждут предложения из-за границы.

Известно, что уже есть интерес к Александру Сватку, Алексею Гуцуляку, Александру Пихаленко и другим. Например, Гуцуляком интересовались львовские Карпаты, питомцем которых Алексей и есть. Пихаленок попал в сферу интересов дебютанта УПЛ житомирского Полесья.

Хотя о Гуцуляке уже раньше говорилось, что Алексея, скорее всего, во Львове не будет. Футболист пригласил значительно более высокую зарплату, чем это позволяют возможности зелено-белого клуба, который уверенным шагом шагает в УПЛ из Первой лиги Украины.

Также ранее была информация, что Днепр-1 откажется устраивать распродажу своих игроков. Клуб хочет хорошо заработать на трансферах и работает только с прицелом на европейский футбол, как это было в варианте Артема Довбика.

Напомним, что впереди у команды Юрия Максимова еще домашний матч против полтавской Ворсклы (2 декабря) и выездная игра против житомирского Полесья (8 декабря). На этом футбольный 2023 год для Днепра-1 и других клубов УПЛ закончится.

Дальше наступит пауза, где футболисты смогут отдохнуть от насыщенного и сложного сезона, а команды усилятся новыми исполнителями и проведут сборы. Сезон УПЛ возобновится в конце февраля нового 2024 года.