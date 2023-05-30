В 29-м туре Днепр-1 безжалостно уступил "горнякам" 0:3, а именно дерби запомнилось более массовой драке. Финальный свисток зафиксировал разгром 0:3 и очередное чемпионство Шахтера в УПЛ. Днепряне покидали футбольное поле на "Арене Львов" с опущенными головами.
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Тренерское кресло под Кучером зашаталось
Теперь команде Александра Кучера нужно еще сохранить за собой второе место и гарантировать себе место в квалификации Лиги чемпионов. Зато команда, занявшая третью позицию в УПЛ, выйдет в отбор лиги Европы.
Перед последним туром УПЛ Днепр-1 и Заря набрали одинаковое количество баллов – по 64 очка. Но подопечные Кучера располагаются выше только за счет лучшей статистики в очных встречах.
По информации "ТаТоТаке", в ближайшее время руководство днепровского клуба окончательно определится с судьбой Александра Кучера во главе тренерского мостика команды. Пока в Днепр-1 сомневаются в целесообразности оставить на этом посту 40-летнего специалиста, который может вывести клуб в Лигу чемпионов. Это будет просто фантастический результат!
Пока никто не называет имен, кто может стать преемником Кучера в случае его ухода.
Ожидается, что по окончании сезона-2022/2023 команду из Днепра может покинуть несколько футболистов, среди которых есть легионеры.
Главное о тренерской карьере Кучера в Днепре-1
- В конце июля 2022 Кучер возглавил Днепр-1.
- Его контракт с днепрянами рассчитан до конца июня 2024 года.
- Во главе команды Кучер провел уже 39 матчей, в которых команда одержала 23 победы при 10 поражениях. Еще 6 поединков заканчивались мировыми.
- Наставник пока нет в своем наследии добытых с командами трофеев. До прихода в Днепр-1 Кучер был играющим тренером Металла, а впоследствии уже полноценно занялся лишь тренерской работой в Металле (нынешний Металлист, досрочно вылетевший из УПЛ).