В 29-м туре Днепр-1 безжалостно уступил "горнякам" 0:3, а именно дерби запомнилось более массовой драке. Финальный свисток зафиксировал разгром 0:3 и очередное чемпионство Шахтера в УПЛ. Днепряне покидали футбольное поле на "Арене Львов" с опущенными головами.

Достойно внимания Шахтер – чемпион, а других ожидают главные бои: турнирная таблица УПЛ и топ-интриги на финише

Тренерское кресло под Кучером зашаталось

Теперь команде Александра Кучера нужно еще сохранить за собой второе место и гарантировать себе место в квалификации Лиги чемпионов. Зато команда, занявшая третью позицию в УПЛ, выйдет в отбор лиги Европы.

Перед последним туром УПЛ Днепр-1 и Заря набрали одинаковое количество баллов – по 64 очка. Но подопечные Кучера располагаются выше только за счет лучшей статистики в очных встречах.

Любопытно! В финальном матче днепряне сыграют против Кривбасса, а Заря встретится с Минаем.

По информации "ТаТоТаке", в ближайшее время руководство днепровского клуба окончательно определится с судьбой Александра Кучера во главе тренерского мостика команды. Пока в Днепр-1 сомневаются в целесообразности оставить на этом посту 40-летнего специалиста, который может вывести клуб в Лигу чемпионов. Это будет просто фантастический результат!

Пока никто не называет имен, кто может стать преемником Кучера в случае его ухода.

Ожидается, что по окончании сезона-2022/2023 команду из Днепра может покинуть несколько футболистов, среди которых есть легионеры.

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