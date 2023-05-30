У 29-му турі Дніпро-1 безжально поступився "гірникам" 0:3, а саме дербі запам'яталось більш масовою бійкою. Фінальний свисток зафіксував розгром 0:3 та чергове чемпіонство Шахтаря в УПЛ. Дніпряни покидали футбольне поле на "Арені Львів" з опущеними головами.

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Тренерське крісло під Кучером захиталось

Тепер команді Олександр Кучера потрібно ще зберегти за собою друге місце та гарантувати собі місце у кваліфікації Ліги чемпіонів. Натомість команда, яка посяде третю позицію в УПЛ, вийде у відбір ліги Європи.

Перед останнім туром УПЛ Дніпро-1 та Зоря набрали однакову кількість балів – по 64 очки. Але підопічні Кучера розташовуються вище лише за рахунок кращої статистики в очних зустрічах.

Цікаво! У фінальному матчі дніпряни зіграють проти Кривбаса, а Зоря зустрінеться з Минаєм.

За інформацією "ТаТоТаке", найближчим часом керівництво дніпровського клубу остаточно визначиться із долею Олександра Кучера на чолі тренерського містка команди. Наразі поки що у Дніпро-1 сумніваються у доцільності залишити на цій посаді 40-річного спеціаліста, який може вивести клуб у Лігу чемпіонів. Це буде просто фантастичний результат!

Наразі ніхто не називає імен, хто може стати наступником Кучера у разі його відходу.

Очікується, що по закінченню сезону-2022/2023 команду з Дніпра може покинути декілька футболістів, серед яких є легіонери.

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