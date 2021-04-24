Поединок Днепр-1 – Минай в прямом эфире покажет телеканал УНИАН. Начало трансляции со стадиона в 16:55. Стартовый свисток матча Днепр-1 – Минай прозвучит в 17:00.
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Посмотреть матч Днепр-1 – Минай можно онлайн. Ютуб-канал Football Hub проведет трансляцию игры. Начало трансляции запланировано на 16:50.
Днепр-1 – Минай: онлайн-трансляция матча УПЛ
- Пути команд пересекались всего один раз. В рамках первого круга УПЛ в действующем сезоне Минай неожиданно одержал волевую победу над днепрянами со счетом 3:2.
- Днепр-1 перед игрой с Минаем комфортно удерживает 8 место, имея 26 очков. Между тем Минай последний в турнирной таблице. Для закарпатской команды любое набранное очко – на вес золота.