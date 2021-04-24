Поєдинок Дніпро-1 – Минай у прямому ефірі покаже телеканал УНІАН. Початок трансляції зі стадіону о 16:55. Стартовий свисток матчу Дніпро-1 – Минай пролунає о 17:00.
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Переглянути матч Дніпро-1 – Минай можна онлайн. Ютуб-канал Football Hub проведе трансляцію гри. Початок трансляції запланований на 16:50.
Дніпро-1 – Минай: онлайн-трансляція матчу УПЛ
- Шляхи команд перетиналися всього один раз. У рамках першого кола УПЛ чинного сезону Минай несподівано здобув вольову перемогу над дніпрянами з рахунком 3:2.
- Дніпро-1 перед грою з Минаєм комфортно утримує 8 місце, маючи 26 очок. Натомість Минай останній в турнірній таблиці. Для закарпатської команди будь-яке набране очко на вагу золота.