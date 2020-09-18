18 сентября "Днепр-1" и "Мариуполь" сыграют в матче-открытии 3 тура украинской Премьер-лиги. Онлайн-трансляция матча – на Спорт24.

Команда из Днепра крайне неудачно начала чемпионат. Первые два соперника, новичок элитного дивизиона "Ингулец" и донецкий "Олимпик", не являются грандами украинского футбола, поэтому потеря очков с такими командами значительно усложняет задачу попасть в еврокубки. И если с командой из Петрова подопечные Дмитрия Михайленко расписали ничью (1:1), то в домашней встрече против дончан уступили со счетом 1:3, пишет 24 канал.

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В противовес своим оппонентам, обновленный "Мариуполь" сумел оправиться от разгромного поражения в стартовом туре от "Александрии" (1:4). Перерыв между первым и вторым турами помог приазовцам, они прибавили в сыгранности и одержали победу на выезде над луганской "Зарей" (1:0). Молодой тренер-дебютант "Мариуполя" Остап Маркевич сумел переиграть Виктора Скрипника – лучшего тренера прошлого сезона. И хотя в составе приазовцев нет ярких звезд, благодаря командной игре они сумели одолеть опытного соперника.

Днепр-1 – Мариуполь: онлайн-трансляция