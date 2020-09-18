18 вересня "Дніпро-1" та "Маріуполь" зіграють у матчі-відкритті 3 туру української Прем'єр-ліги. Онлайн-трансляція матчу – на Спорт24.

Команда з Дніпра вкрай невдало розпочала чемпіонат. Перші два суперника, новачок елітного дивізіону "Інгулець" і донецький "Олімпік", не є грандами українського футболу, тому втрата очок з такими командами значно ускладнює завдання потрапити в єврокубки. І якщо з командою з Петрового підопічні Дмитра Михайленка розписали нічию (1:1), то в домашній зустрічі проти донеччан поступилися з рахунком 1:3, пише 24 канал.

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На противагу своїм опонентам, оновлений "Маріуполь" зумів оговтатися від розгромної поразки в стартовому турі від "Олександрії" (1:4). Перерва між першим і другим турами допомогла приазовцям, вони додали в зіграності і здобули перемогу на виїзді над луганською "Зорею" (1:0). Молодий тренер-дебютант "Маріуполя" Остап Маркевич зумів переграти Віктора Скрипника – найкращого тренера минулого сезону. І хоча в складі приазовців немає яскравих зірок, завдяки командній грі вони зуміли здолати досвідченого суперника.

Дніпро-1 – Маріуполь: онлайн-трансляція