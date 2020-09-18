"Маріуполь" виграв другий матч під керівництвом Маркевича: відео
18 вересня "Дніпро-1" вдома приймав "Маріуполь" у 3 турі УПЛ. Поєдинок завершився важкою перемогою підопічних Маркевича – 1:2.
Дніпро-1 – Маріуполь 1:2
Голи: Хобленко, 60 – Бондаренко, 26, Сагуткін, 78
Вилучення: Сагуткін, 90+6 (Маріуполь)
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- У підвішеному стані перебуває подальша доля Дмитра Михайленка на посаді головного тренера дніпрян після двох невдач у стартових поєдинках проти "Інгульця" (1:1) і донецького "Олімпіка" (1:3).
- Не все однозначно і в кар'єрі Остапа Маркевича в його роботі з "Маріуполем". Після першої невдачі з "Олександрією" (1:4), на головного тренера приазовців припало багато критики. Однак наступна гра, проти луганської "Зорі" (1:0), стала успішною для "Маріуполя", що дозволило команді набрати перші очки в новому сезоні.
- Після другого туру "Маріуполь" та "Дніпро-1" знову виявилися сусідами по турнірній таблиці, як і в кінці минулого сезону, але вже з лідерством команди Маркевича.
Дніпряни активніше розпочали матч. Хобленко виконав бічні ножиці на лівому куті воротарського, але м'яч просвистів поруч зі стійкою.
"Маріуполь" відповів на 19-й хвилині: Кулаков втік до чужого штрафного під довгий пас верхом, після чого пробив над поперечиною. А ще згодом Кирюханцев пробив з-за меж штрафного, після швидкого розіграшу від його партнерів, поряд з правою штангою.
Приазовці відкрили рахунок на 27-й хвилині, коли просто розступилися захисники дніпрян перед Артемом Бондаренко, який протягнув м'яч по правому флангу, зайшов в півколо у штрафній і тут же вистрілив в ближній верхній кут.
Відео голу Бондаренка
Після перерви над поперечиною пробив все той же Бондаренко з центру штрафного майданчика, з іншого торкання замикаючи простріл з лівого флангу.
На 60-й хвилині господарі відновили паритет у матчі. Олексій Хобленко в один дотик переправив м'яч у сітку, замкнувши передачу Дубінчака з лівого флангу, який для нього виявився вільним.
Відео голу Хобленка
Ближче до кінця матчу, на 78-й хвилині Данило Сагуткін вирвав перемогу для команди Остапа Маркевича. Зі спірного штрафного подав Кащук, а головою вколотив м'яч у сітку Сагуткін з кордону воротарського.
На останніх хвилинах зустрічі "Дніпро-1" був близький до нічиєї, але дивом м'яч не опустився в ворота після удару Дугласа головою від правого кута воротарського.
Через хвилину маріупольці залишилися уменьшості, другу жовту отримав рятівник Сагуткін. Втім, на результат зустрічі це не вплинуло.
- Таким чином, "Маріуполь" виграв другий поспіль матч під керівництвом Маркевича і має в активі 6 балів. "Дніпро-1" із 1 заліком балом посідає 11 сходинку УПЛ.
Турнірна таблиця УПЛ