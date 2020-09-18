18 вересня "Дніпро-1" вдома приймав "Маріуполь" у 3 турі УПЛ. Поєдинок завершився важкою перемогою підопічних Маркевича – 1:2.

Дніпро-1 – Маріуполь 1:2

Голи: Хобленко, 60 – Бондаренко, 26, Сагуткін, 78

Вилучення: Сагуткін, 90+6 (Маріуполь)

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У підвішеному стані перебуває подальша доля Дмитра Михайленка на посаді головного тренера дніпрян після двох невдач у стартових поєдинках проти "Інгульця" (1:1) і донецького "Олімпіка" (1:3).

Не все однозначно і в кар'єрі Остапа Маркевича в його роботі з "Маріуполем". Після першої невдачі з "Олександрією" (1:4), на головного тренера приазовців припало багато критики. Однак наступна гра, проти луганської "Зорі" (1:0), стала успішною для "Маріуполя", що дозволило команді набрати перші очки в новому сезоні.

Після другого туру "Маріуполь" та "Дніпро-1" знову виявилися сусідами по турнірній таблиці, як і в кінці минулого сезону, але вже з лідерством команди Маркевича.

Дніпряни активніше розпочали матч. Хобленко виконав бічні ножиці на лівому куті воротарського, але м'яч просвистів поруч зі стійкою.

"Маріуполь" відповів на 19-й хвилині: Кулаков втік до чужого штрафного під довгий пас верхом, після чого пробив над поперечиною. А ще згодом Кирюханцев пробив з-за меж штрафного, після швидкого розіграшу від його партнерів, поряд з правою штангою.

Приазовці відкрили рахунок на 27-й хвилині, коли просто розступилися захисники дніпрян перед Артемом Бондаренко, який протягнув м'яч по правому флангу, зайшов в півколо у штрафній і тут же вистрілив в ближній верхній кут.

Відео голу Бондаренка

Після перерви над поперечиною пробив все той же Бондаренко з центру штрафного майданчика, з іншого торкання замикаючи простріл з лівого флангу.

На 60-й хвилині господарі відновили паритет у матчі. Олексій Хобленко в один дотик переправив м'яч у сітку, замкнувши передачу Дубінчака з лівого флангу, який для нього виявився вільним.

Відео голу Хобленка

Ближче до кінця матчу, на 78-й хвилині Данило Сагуткін вирвав перемогу для команди Остапа Маркевича. Зі спірного штрафного подав Кащук, а головою вколотив м'яч у сітку Сагуткін з кордону воротарського.

На останніх хвилинах зустрічі "Дніпро-1" був близький до нічиєї, але дивом м'яч не опустився в ворота після удару Дугласа головою від правого кута воротарського.

Через хвилину маріупольці залишилися уменьшості, другу жовту отримав рятівник Сагуткін. Втім, на результат зустрічі це не вплинуло.

Таким чином, "Маріуполь" виграв другий поспіль матч під керівництвом Маркевича і має в активі 6 балів. "Дніпро-1" із 1 заліком балом посідає 11 сходинку УПЛ.

Турнірна таблиця УПЛ