Днепр-1 – Мариуполь 2:1

Голы: Довбик, 14, Назаренко, 30 – Вьюнник, 77

Удаление: Драмбаев, 82 (Мариуполь)

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Днепровская команда в первом тайме полностью переиграла своих визави. Два гола в исполнении Артема Довбика и Александра Назаренко свидетельствуют о контроле игры со стороны Днепра-1.

Отметим, что у Довбика уже третий подряд гол в УПЛ. В предыдущем матче с Ворсклой 24-летний форвард оформил дубль.

Во втором тайме Мариуполь ответил – 18-летний легионер Марк Мампасси сбросил на линию вратарской под удар Вьюнника. Данко не промазал и забил свой первый гол за Мариуполь.

На 82-й минуте Александр Драмбаев покинул Мариуполь в меньшинстве, "скосив" Джурасека в центре поля и получив вторую желтую.

СК Днепр-1 возглавил турнирную таблицу УПЛ с семью зачетными баллами, ведь Шахтер сенсационно уступил Александрии. Мариуполь и в дальнейшем имеет только одно очко.

Днепр-1 – Мариуполь видеообзор матча