Дніпро-1 – Маріуполь 2:1

Голи: Довбик, 14, Назаренко, 30 – В'юнник, 77

Вилучення: Драмбаєв, 82 (Маріуполь)

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Дніпровська команда в першому таймі повністю переграла своїх візаві. Два голи у виконанні Артема Довбика і Олександра Назаренка свідчать про контроль гри з боку Дніпра-1.

Відзначимо, що у Довбика вже третій поспіль гол в УПЛ. У попередньому матчі з Ворсклою 24-річний форвард оформив дубль.

У другому таймі Маріуполь відповів – 18-річний легіонер Марк Мампассі скинув на лінію воротарського під удар В'юнника. Данко не промазав і забив свій перший гол за Маріуполь.

На 82-й хвилині Олександр Драмбаев залишив Маріуполь в меншості, "скосивши" Джурасека в центрі поля і отримавши другу жовту.

СК Дніпро-1 очолив турнірну таблицю УПЛ із сімома заліковими балами, адже Шахтар сенсаційно поступився Олександрії. Маріуполь і надалі має лише одне очко.

Дніпро-1 – Маріуполь відеоогляд матчу