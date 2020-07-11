В субботу, 11 июля, "Днепр-1" на своем поле принимает ФК "Львов" в матче 30 тура УПЛ. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Сейчас днепряне возглавляют вторую шестерку, опережая "Мариуполь" на четыре балла. Турнирное положение обязывает команду Дмитрия Михайленко играть на победу в последних матчах сезона. "Горожане", в свою очередь, занимают предпоследнюю строчку, и им уже не грозит вылет из элиты. Понятно, что одиннадцатая ступенька не соответствует амбициям владельца клуба, ведь в начале сезона была задача выхода в еврокубки, пишет 24 канал.

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В прошлом туре "Днепр-1" прервал неудачную серию из двух поражений, обыграв донецкий "Олимпик" в Киеве (2:0). А вот ПФК "Львов" не может выиграть уже десять матчей подряд. В последний раз "сине-золотые львы" выигрывали еще 22 февраля у донецкого "Олимпика".

Днепр-1 – Львов: онлайн-трансляция